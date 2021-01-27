Американские школьницы убили девочку-подростка в прямом эфире

В американском городе Лейк-Чарльз, расположенном в штате Луизиана, школьницы возрастом от 12 до 14 лет зарезали девочку-подростка.

Инцидент произошел в торговом центре Walmart. По словам шерифа округа Тони Манкузо, подростки планировали напасть на свою жертву, при этом одну из четырех девочек, принявшей участие в расправе, в супермаркет привезла ее мама.

Школьницы сообща напали 15-летнюю жертву, снимая свои действия на видео и транслируя его в социальные сети, после чего одна из них нанесла удар ножом в грудь, громко при этом радуясь попаданию. "Мы воткнули его в сердце, нам плевать!" — кричала она.

Пострадавшей удалось вырваться и выбежать из магазина. Вскоре ее госпитализировали, однако спасти не удалось.

Тони Манкузо рассказал на брифинге, что оружие, которым была нанесена смертельная рана, было украдено на месте происшествия, в этом же магазине.

Шериф также сообщил, что напавшие школьницы были помещены в изолятор для несовершеннолетних, и он не заметил, чтобы они раскаялись в совершенном. По его словам, это уже третье убийство с участием несовершеннолетних в его округе за последние полгода, отметив, что, считает это проблемами воспитания, которым полиция не занимается.