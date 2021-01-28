Красноярец сделал из съемной квартиры теплицу для выращивания конопли

Целую плантацию наркосодержащего растения обнаружили полицейские в одной из квартир в Красноярске. Для поддержания необходимой температуры и создания микроклимата, благоприятного для конопли, садовник с криминальными уклоном использовал кондиционер и нагревательные лампы.

К уходу за растением 29-летний мужчина подошел очень серьезно. Для шести горшков, в которых произрастали кусты конопли, были созданы все условия – в помещении поддерживалась необходимая температуры и была оборудована хорошая вентиляция.

Правоохранители, которые неожиданно нагрянули в гости к плантатору, обнаружили и изъяли в квартире пакет с марихуаной, оборудование для выращивания растений, химические удобрения, семена, упаковочные материалы. Общий вес кустов конопли составил больше килограмма. Наркотик, расфасованный мелкими партиями для продажи, был обнаружен и в машине подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый арестован, ему грозит до 20 лет лишения свободы.