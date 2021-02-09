В Краснодарском крае приезжий изготавливал в доме разные виды наркотиков

На территории одного из частных домовладений в Геленджике полицейские обнаружили около 15 килограммов наркотиков разных видов. Мужчина, проживающий там, сам производил, фасовал и собирался распространять наркотические вещества.

На участке в отдельно стоящем оборудованном вагончике росла плантация конопли. Еще одно помещение было отведено под производство синтетического наркотика. В помещениях находились предметы, необходимые для изготовления и сбыта наркотических средств.

В доме у наркодельца обнаружили12 килограммов уже готового мефедрона и 3 килограмма марихуаны. У подозреваемого изъяли несколько российских паспортов с его фотографиями, оформленных на разные имена.

Наркотики 45-летний приезжий планировал распространять путем закладок на территории Геленджика. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело сразу по несколькими уголовным статьям, ему грозит до 20 лет лишения свободы.