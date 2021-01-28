В жюри конкурса Андрея Стенина-2021 вошли лидеры мировой фотоиндустрии

В состав жюри Международного конкурса для молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина вошли представители крупнейших СМИ мира и титулованные фотографы.

Юрий Козырев – российский фотограф, со-основатель агентства Noor Images: "Для меня любой конкурс – это подведение итогов. Анализируя все, что сделал за год, понимаешь свои плюсы и минусы. Этот год был сложным для всех. Если рассматривать профессию фотожурналиста, то ее ключевой момент – это возможность двигаться вперед и оказываться в нужное время в нужном месте. Например, как Андрей Стенин, люди готовы идти рисковать и быть там, где горячо. И вдруг из-за пандемии мы оказались в таких жестких рамках, когда нас всех ограничили. Любопытно, как молодые ребята, для которых движение – это жизнь, справлялись и решали эту проблему".

Андреас Трамп – фотодиректор журнала Stern (Германия): Весной 2017 года, когда меня впервые пригласили в жюри конкурса имени Стенина, для меня было большой удачей увидеть российскую столицу и поработать с командой профессионалов. Здесь я встретил новых коллег, увидел работы новых фотографов. Когда меня спросили, хотел бы я вновь стать членом жюри конкурса уже в 2021 году, я не раздумывая ответил да. Я очень жду этого».

Рут Айххор – независимый куратор, бывший фотодиректор немецкого GEO (Германия): "Впервые принимая участие в жюри конкурса в 2016 году, я рассматривала по большей части работы 2015 года. Тогда конкурс оценивали профессионалы из многих стран мира, у всех были сильные и убедительные аргументы. Мы вели увлеченные дискуссии о работах конкурсантов, эстетике и ценности информации. Фотографу важна любая возможность показать свою работу и получить признание. Особенно это касается юных фотожурналистов".

Валерий Мельников – двукратный обладатель премии World Press Photo, специальный фотокорреспондент "Россия сегодня": "Несколько лет назад я уже работал в составе жюри этого конкурса. И уже тогда мы получили огромное количество сильных и интересных работ. Это был мой первый опыт работы в составе международной команды жюри. Надеюсь, что в этом году мы будет много сильных, интересных и разнообразных работ, тем более, что минувший год был не простым и для России, и для всего мира".

В этом году участники будут бороться в четырех номинациях – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени". Работы принимаются до 28 февраля на сайте stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках.

В 2021 году призовой фонд Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованного МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, составляет 125 000 – за первое место, 100 000 – за второе и 75 000 рублей за третье место в каждой номинации. Обладатель Гран-при получит 700 000 рублей.