Протестующий против локдауна подросток сжег театр в Роттердаме

В Роттердаме минувшей ночью полностью сгорело здание театра в парке "Пласвейк" (Plaswijckpark). Спустя несколько часов после того, как пожар потушили, был задержан 14-летний подросток – он снял на видео и опубликовал в соцсетях кадры поджога.

Огонь, как можно судить по записи, быстро охватил постройку с соломенной крыше и блоками соломы по периметру. Поблизости находилось несколько клеток с попугаями ара, но птицы не пострадали, поскольку сотрудники успели перенести их в безопасное место. Других животных, обитающих в "Пласвейке", эвакуация не коснулась.

Полиция не называет мотивов предполагаемого злоумышленника, однако ряд СМИ указывают на то, что это могло быть еще одно проявление недовольства введенными в Нидерландах ограничениями, призванными ограничить распространение COVID-19. На протяжении последних нескольких дней манифестанты устраивают погромы, взрывают мосты и поджигают машины в крупных городах страны.

После пожара руководство парка запустило кампанию по сбору средств на восстановление театра. К настоящему моменту собрано почти 110 тысяч евро.