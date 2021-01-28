Испытатели американских военных вертолетов пожаловались на плохое самочувствие

Испытания модернизированного военно-транспортного вертолета Chinook Block II показали повышенную вибрацию несущих винтов, которая проявляет и на земле, и в полете, сообщает издание Defense News.

Из отчета испытаний следует, что вибрация превышает допустимые пределы и способна привести к катастрофе. Кроме того, она негативно влияет на пассажиров и экипаж: люди быстро устают и плохо себя чувствуют.

Военно-транспортный вертолет Chinook выпускает американская компания Boeing. Модификация Blok II отличается как раз новыми лопастями несущих винтов, который повышают грузоподъемность машины на 680 килограммов и снижают расходы на обслуживание вертолета.

Помимо этого, инженеры переработали топливную систему Chinook: шесть отдельных баков заменили на два. Но зато они вмещают больше керосина.