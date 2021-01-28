В Третьяковской галерее открылись две значимые выставки

Третьяковская галерея после снятия ограничений встречает посетителей новыми значительными экспозициями. Иванов и Бенуа... Удивительный мир искусства выдающихся мастеров на рубеже 19-го и 20-го веков. Там можно увидеть графику и акварели, масштабный замысел и глубинные философские идеи.

Большой художник Иванов в мельчайших деталях — эти 40 графических работ стоят того, чтобы расширить горизонт восприятия, оторваться от титанических шедевров и вглядеться в тончайшие, невесомые, прозрачные акварели

Выставка вписана в основную экспозицию и открывается в соседнем зале с грандиозным "Явлением Христа народу". Вот что удивительно — именно эти небольшие графические листы так важны для понимания масштаба художника Иванова.

Евангельские сюжеты, конечно, главная тема мастера. Точные трактовки и смелые, свободные, новаторские по технике работы листы создавались в самом начале 19-го столетия.

"Когда знакомишься с этой выставкой, то не можешь оторваться ни от одного листа, потому что это невероятного уровня и качества графические произведения, равных которым, я думаю, не было в современном искусстве как в России, так и в Европе", — отметила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Эскизы предназначались для задуманного Ивановым и так и не воплощенного храма искусства или философии — это была настоящая романтическая утопия. Художник не представлял себе ни архитектуру здания, ни его интерьер. Такая, современным языком, виртуальная акварельная реальность.

Третьяковская галерея так соскучилась по посетителям, что, едва открывшись, представила сразу две выставки. Залы графики захватил "Мир искусства" во главе с Александром Бенуа. Сразу двадцать художников, его друзей и соратников, воспевают красоту Санкт-Петербурга или влюбляются, как сам Бенуа, во французский Версаль.

Даже задумывая нарисовать "короля-солнца" со спины, Бенуа досконально изучает все существующие изображения Людовика. Художника интересует зыбкая красота уходящей эпохи, ведь жизнь коротка, а искусство вечно. Зельфира Трегулова считет, что графика иногда говорит о времени более четко и ясно, чем живопись, поскольку она более спонтанна.

Время экспонирования самой графики ограничено. Даже с приглушенным светом хрупкие листы можно показывать не дольше четырех месяцев. А безопасность зрителей призван обеспечить отдельный на выставку вход.