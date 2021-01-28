Хоккейный "Спартак" на домашнем льду уступил Магнитке

В Москве столичный "Спартак" в рамках очередного игрового дня в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принимал магнитогорский "Металлург". Хозяева, ведущие борьбу за место в плей-офф, держали интригу до последних минут, но проиграли 1:3.

Первыми забили хоккеисты Магнитки – это сделал Яковлев на 9-й минуте. Но уже через 5 минут Ганзл счет сравнял. После этого последовал отрезок матча длиной в 25 минут без голов и лишь в концовке второго периода Кулемин выпел гостей вперед. Игра в дальнейшем была нервной, но в ней лучше выглядели магнитогорцы, забившие еще одну шайбу (Чибисов).

Хоккеисты Магнитки практически решили вопрос выхода в плей-офф, набрав 67 очков и занимая третье место в Восточной конференции КХЛ. "Спартак" остался на 9-м месте в Западной конференции, имея 52 очка. Столько же и у подмосковного "Витязя", с которым команде Олега Знарка и придется заочно бороться за право сыграть во второй части сезона.