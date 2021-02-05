"Спартак" уступил на выезде "Северстали"

Московский "Спартак", сражающийся за попадание в восьмерку сильнейших Западной конференции КХЛ, в гостях не смог справиться с череповецкой "Северсталью". Команда Олега Знарка уступила хозяевам льда со счетом 2:5.

В составе победителей дубль оформил Александр Петунин (33-я и 56-я минуты). Также за череповчан отличились Егор Морозов (16-я), Даниил Вовченко (29-я) и Владислав Кодола (60-я)​​​. За гостей голами отметились Яков Рылов (42-я) и Лукаш Радил (48-я).

"Северсталь", набрав 60 очков, поднялась на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. "Спартак" же опустился на девятую строчку, имея в активе 54 балла.