Губерниев показал подарок, который не успел передать Лановому

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового, а также показал подарок от лыжника Александра Большунова, который не успел передать актеру.

"Умер наш родной Василий Лановой! Гениальный, народный! В больнице он смотрел лыжи и биатлон, переживал за наших ребят, – написал Губерниев в Instagram. – Я очень хотел сделать ему подарок, передать чемпионский биб от Большунова, но не успел…"

Василий Семенович скончался в четверг, 28 января, на 88-м году жизни. Ранее он с женой Ириной Купченко был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Лановой наиболее известен по фильмам "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны". Среди наград актера – орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот"