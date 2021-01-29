В Карелии Мишустин посетил завод и больницу

Во время рабочей поездки в Карелию глава российского кабинета министров Михаил Мишустин побывал на заводе "Амкодор-Онего", где осмотрел лесозаготовительную технику и посетил одно из крупнейших лесопредприятий региона – Соломенский лесозавод, передает телеканал "Россия 24".

Александр Шакутин – гендиректор "Амкодор-Онего", входящего в белорусский холдинг "Амкодоп", продемонстрировал премьер-министру технику для валки деревьев и перевозки их по лесосекам​​​.

Мишустин назвал предприятие ярким примером совместных российско-белорусских проектов, напомнив, что во вторник в ходе встречи с белорусским коллегой Романом Головченко обсуждались условия для развития совместного сотрудничества.

В одном из цехов Соломенского лесозавода премьер-министр ознакомился с процессом производства и ассортиментом продукции. Он обратил внимание на большое количество импортного оборудования на заводе, отметив необходимость постепенного роста доли российских конкурентоспособных аналогов.

В Карелии Мишустин также посетил больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска, где осмотрел действующее хирургическое отделение и пообещал врачам, что будет сделано все возможное для того, чтобы медучреждение получило не только новое здание, но и современное оборудование.