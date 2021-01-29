Мишустин прибыл в Петрозаводск

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу прибыл с рабочей поездкой в Петрозаводск.

Как сообщает ТАСС, вместе с ним в поездке принимают участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, глава Минфина Антон Силуанов и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Глава кабмина посетит Соломенский лесозавод – это одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий Карелии. Также Мишустин осмотрит больницу скорой медицинской помощи, которая был открыта в 1785 году. Она является одной из старейших больниц России. На площадке центра "Мой бизнес" премьер поговорит с местными предпринимателями.

Кроме того, Мишустин проведет встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.