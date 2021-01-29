Участник трэш-стримов из Смоленска скончался в прямом эфире

В Смоленске во время прямой трансляции скончался 60-летний Юрий Душечкин, известный зрителям трэш-стримов как Дед. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбирается региональное управление СКР.

Душечкин, по предварительным данным, скончался 28 января во сне, предварительно выпив около полутора литров водки, деньги на которую ему перевели пользователи. Запись эфира сохранилась не полностью, в частности, был удален фрагмент, где двое мужчин обнаруживают, что их товарищ по многочисленным эфирам перестал дышать.

Такого рода прямые включения из квартиры на улице Ударников в Смоленске происходили с 2017 года. Организовал "действо" некий местный блогер, который предлагал бездомным поменять свою жизнь, но взамен просил, чтобы они выполняли пожелания пользователей. Последние переводили деньги и имели возможность дистанционно издеваться над участниками стрима, оставляя им свои задания. Одно из них и стало фатальным для Душечкина – он, как полагают следователи, перебрал с алкоголем.

"Никто его там не держал, он много раз уходил, всегда сам возвращался. Потому что на стриме ему наливали, кормили, было тепло и сухо. А под мостом Ивановским и на свалке, где они и жили до стримов, всяко не лучше", – рассказал местный житель.

Проводится процессуальная проверка, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

После гибели в прямом эфире подруги блогера Reeflay в начале декабря законодатели предложили рассмотреть возможность внесудебной блокировки трэш-стримов.