Донатили на водку. В Смоленске продолжается расследование гибели "Деда" с трэш-стримов

В Смоленске продолжают изучать обстоятельства гибели трэш-стримера "Деда", сообщает ГТРК "Смоленск" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Напомним, что во время прямой трансляции умер 60-летний Юрий Душечкин, более известный своим зрителям под кличкой "Дед". Предположительно, смерть мужчины наступила во сне прямо во время трэш-стрима. Причина – употребление "Дедом" 1,5 литра дешёвой водки, вызвавшей передозировку мужчины этанолом.

Сообщается, что следователи определились с инкриминируемой смоленским трэш-стримерам статьей – "Причинение смерти по неосторожности". Стало известно, что авторы трансляции издевались над пенсионером, страдающим алкоголизмом. Так, описывается, что во время одного из стримов мужчине надели на голову ведро и били палкой. При этом зрители контента вносили деньги на покупку новой порции водки для пенсионера.

Сейчас следователями устанавливается лицо, которое организовало прямые эфиры через социальную сеть. Выясняются и иные обстоятельства происшествия.

Ранее законодатели уже предлагали рассмотреть возможность внесудебной блокировки трэш-стримов. Началом обсуждения данного процесса стала смерть в прямом эфире подруги блогера Reeflay.