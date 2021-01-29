Евгений Касперский тайно побывал в Омске

Известный автор антивирусной программы Евгений Касперский побывал в Омске. О том, насколько ему понравился исторический дух города, Евгений рассказал у себя на странице в соцсети. Об этом сообщает ГТРК "Иртыш", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Как выяснилось, программист является участником автопробега по маршруту Магадан — Якутск — Москва. Одной из остановок как раз и стал Омск.

В своем блоге он написал:

- Центр Омска прекрасен. Хочется гулять и фотографироваться. И, конечно, нельзя не отметиться у скульптур "Городового" и "Сантехника Степаныча". О него, говорят, пешеходы до сих пор спотыкаются и спешат извиниться.

Компьютерщик погулял по Любинскому проспекту, осмотрел Серафимо-Алексеевскую часовню, Драмтеатр и омский "Эрмитаж", сделал фото у памятника Ленину.