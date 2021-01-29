Китайцы фанатеют от Криштиану Роналду и "Барселоны"

Китайское футбольное сообщество считается самым большим в мире, но поклонники игры фанатеют не только от своего чемпионата. Китайское спортивное цифровое агентство выяснило, кто из зарубежных звезд и команд популярен в Поднебесной.

Среди всех футболистов мира популярнее всех в Китае португальская звезда итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Он обошел бразильского форварда французского "Пари Сен-Жермен" Неймара и аргентинского лидера испанской "Барселоны" Лионеля Месси.

При этом, как сообщает Mailman Group, среди клубов мира, занимающих внимание китайских фанатов, лидирует как раз "Барса". Команда Месси оставила позади мадридский "Реал", английский "Челси", немецкую "Баварию" и "Ливерпуль".

Присутствие двух клубов с родины футбола в шорт-листе популярности в Китае обусловило то, что английская премьер-лига названа самым популярным чемпионатом среди китайских поклонников футбола. В пятерку вошли также испанская Ла Лига, немецкая бундеслига, французская Лига 1 и итальянская Серия "А". Удивительно, что чемпионат Италии с Роналду, "Ювентусом", "Миланом" и "Интером" занял в рейтинге популярности только 5-е место.