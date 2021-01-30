НЛО и раны: комментарии космонавта с МКС

Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, который сейчас работает на МКС, рассказал, что ни разу не видел НЛО. "Если вы имеете в виду какие-то объекты внеземного происхождения, то нет, ничего такого я не видел", – сказал Кудь-Сверчков. Видео со своими ответами на многие интересующие людей вопросы он выложил на своей странице в "ВКонтакте".

Космонавт сообщил также, что раны, ссадины и царапины на орбите заживают быстрее, чем на Земле, оговорившись, правда, что это его субъективный взгляд. Кудь-Сверчков предположил, что заживление в космосе может происходить быстрее из-за того, что воздух на МКС постоянно очищается и осушается, кроме того, на станции, в отличие от Земли, нет большого количества разнообразных бактерий. Тем не менее, по мнению космонавта, этот вопрос требует дополнительного изучения. И такие исследования проводят специалисты Института медико-биологических проблем.

Кудь-Сверчков рассказал и о том, что космонавты на МКС стараются быть аккуратными, чтобы не получить какую-либо травму. "Ведь на станции врачей нет, и помочь себе можем только мы сами", – отметил он.

Что же касается болезней, на МКС, по словам космонавта, "все безопасно". Он не слышал, чтобы там кто-то болел. Но состояние членов экипажа постоянно отслеживаются медицинские специалисты, поэтому какие-либо неожиданности, типа аппендицита, исключены, подчеркнул Кудь-Сверчков.

Он напомнил, что все космонавты и астронавты проходят на Земле базовую медицинскую подготовку – они обучены оказывать первую медицинскую помощь, в том числе с использованием кислородных масок, трубок для интубирования и дефибрилляторов. Однако если решить возникшую медицинскую проблему на МКС все же невозможно, в короткое время можно организовать досрочный спуск на Землю, где заболевшему немедленно окажут квалифицированную помощь.

Кудь-Сверчков сообщил, кроме того, что большую часть мероприятий в рамках подготовки к интеграции многофункционального лабораторного модуля "Наука" с МКС выполнят члены следующей экспедиции, отправка которой в космос запланирована на апрель. Он добавил, что с прибытием модуля на российском сегменте станции появится больше возможностей проводить эксперименты. Как ожидается, модуль "Наука" будет запущен на орбиту этим летом.