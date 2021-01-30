Путин и Алиев побеседовали по телефону

В ходе телефонного разговора российский президент Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев приветствовали начало работы совместного российско-турецкого центра в Киямаддинли Агдамского района Азербайджана. И выразили надежду, что Центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта в Карабахе будет способствовать дальнейшей стабилизации обстановки.

Путин и Алиев обратили внимание на важность состоявшейся в Москве встречи на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, где обсуждалось восстановление транспортных коммуникаций в регионе. И обсудили перспективы российско-азербайджанского двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля.

После переговоров министров обороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара. Был подписан меморандум о создании совместного мониторингового центра.