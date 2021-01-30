Мониторинг обстановки в Карабахе: открыт российско-турецкий центр

Начал работу совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. В телефонном разговоре президенты России и Азербайджана, на территории которого расположился центр, выразили надежду, что его деятельность будет способствовать дальнейшей стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха и надлежащему соблюдению ноябрьских договоренностей президентов России и Азербайджана, и премьер-министра Армении.

В преддверии открытия совместного центра в Агдамский район прибыли российские военнослужащие. В течение последних нескольких дней в пункте дислокации миротворцев в Степанакерте они изучали особенности местности, специфики, а также культуру, традиции и особенности страны, где они приступают к выполнению обязанностей.

Совместный центр оснащен всей необходимой техникой. Первое – оперативная связь со всеми сторонами конфликта и российскими миротворцами. Также в работе центра используют беспилотники. Понятно, что именно они обеспечивают четкий мониторинг обстановки.

Центр открывали в торжественной обстановке.

"Я обращаюсь и к российским, и к турецким военным: от вас в том числе зависит, насколько быстро и прочно будут проведены все мероприятия, необходимые для установления мира на многострадальной земле", – заявил Александр Фомин, заместитель министра обороны РФ.

"Мы уверены что при помощи совместного центра, контролируя режим прекращения огня, должным образом мы внесем существенный вклад для сохранения мира и стабильности в регионе", – подчеркнул заместитель министра национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу.

Сотрудники центра будут рассматривать любые вопросы, связанные с нарушением режима прекращения огня. Или реагировать на инциденты, которые могут быть восприняты как невыполнение договоренностей.

Особенно важный момент: центр создан на паритетной основе, то есть в нем работает одинаковое количество представителей от России и Турции. Точно так же и руководство: от каждый национальной структуры – свой командир.

Создание такого совместного центра – это реализация ноябрьских договоренностей в Москве о прекращении огня. На самом высоком уровне – между лидерами России, Азербайджана и Армении по инициативе Владимира Путина. А спустя пару дней тогда был подписан меморандум между главами оборонных ведомств России и Турции о создании штаба совместного центра. И этот путь оказался правильным, чтобы впервые за три десятка лет обеспечить спокойствие в регионе. И один из гарантов этого спокойствия как раз здесь, в российско-турецком центре по прекращению огня.