Нагорный Карабах: российско-турецкий центр начал работу

В субботу начал работу совместный российско-турецкий центр по контролю над прекращением огня в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Он открыт в соответствии с меморандумом, который подписали главы оборонных ведомств России и Турции 11 ноября прошлого года.

Мониторинговый центр будет способствовать установлению прочного мира в регионе. Об этом заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Генерал-полковник Александр Фомин, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу высадили деревья на памятной алее​​​ в месте расположения центра в районе населенного пункта Киямаддинли.

Штаб центра сформируют в виде командного пункта на паритетной основе. В нём будут служить до 60 военных с каждой стороны. Следить за обстановкой будут при помощи беспилотников, передает телеканал "Россия 24".

Последние несколько дней российские военнослужащие изучали структуру, задачи и функции, порядок организации работы совместного центра, а также культуру, традиции и особенности региона.