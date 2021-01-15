Турецкий МИД рассказал, кто будет служить в карабахском центре примирения

В центре по мониторингу примирения в Нагорном Карабахе будут служить по 60 военнослужащих из России и Турции. Новая миротворческая структура разместится в Агдамском районе Азербайджана. Туда уже прибывают первые специалисты и началось возведение построек, рассказал глава МИД Республики Мевлют Чавушоглу.

Как пояснил дипломат, пока это будет небольшой наблюдательный пункт. Однако при необходимости его можно расширить, пишет агентство РИА Новости.

Между тем российские миротворцы организовали дополнительную группу для поиска людей, погибших в Нагорном Карабахе. Как рассказал представитель военной группировки РФ в регионе Дмитрий Перепелкин, на "горячую линию" поступило уже 575 обращений с просьбой найти пропавших без вести. Особое внимание будет уделено высоте 3358 в Кальбаджарском районе.

Напомним, война в Карабахе закончились 10 ноября, сразу после того, как Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении огня в регионе. Враждующие стороны остались на ранее занятых позициях. А поддержанием мира в Карабахе занялись российские военнослужащие.