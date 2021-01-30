Миротворцы будут мониторить обстановку в Нагорном Карабахе с помощью дронов

30 января в Нагорном Карабахе начинает работу совместный российско-турецкий центр по мониторингу перемирия, передает телеканал "Россия 24". Наши миротворцы уже выдвинулись на место.

Штаб будет развернут в Агдамском районе Азербайджана. Он перешел под контроль Баку по итогам мирного соглашения. Последние несколько дней российские военнослужащие изучали структуру, задачи и функции, порядок организации работы совместного центра, а также культуру, традиции и особенности региона. Штаб центра сформируют в виде командного пункта на паритетной основе. Сообщалось, что в нем будут служить по 60 военных из России и Турции. Мониторить обстановку будут при помощи беспилотников.