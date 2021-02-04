Всевидящее око: миротворцы показали, как контролируют обстановку в Карабахе

Российские специалисты из Совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе показали, как с воздуха следят за обстановкой в регионе. Видео полетов беспилотников "Форпост" и "Орлан-10" публикует Министерство обороны РФ.

Как поясняют в ведомстве, миротворцы непрерывно собирают информацию о движении боевой техники и военнослужащих, фиксируют все факты пересечения линии соприкосновения. Кроме того, специалисты проверяют сообщения о нарушении перемирия и рассматривают жалобы.

Напомним, Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня, расположенный в Агдамском районе Азербайджана, заработал 30 января. Сейчас там находятся по 60 военнослужащих из России и Турции.

"Орлан" и "Форпост" относятся к дронам средней дальности, предназначенных для разведки, целеуказания и корректировки огня.