Российско-турецкий центр по перемирию в Карабахе заработает 30 января

Центр мониторинга по перемирию в Нагорном Карабахе, в котором будут служить специалисты из России и Турции, заработает 30 января. Об этом рассказал турецкий министр обороны Хулуси Акар после переговоров с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, сообщает агентство ТАСС.

Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что в центре будут работать по 60 военнослужащих с каждой стороны. Новая структура разместится в Агдамском районе Азербайджана.

Напомним, вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе закончились 10 ноября. В этот день было опубликовано совместное заявление Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в регионе и вводе в Карабах российских миротворцев.