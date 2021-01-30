СКА забил "Спартаку" пять безответных шайб в матче КХЛ

Хоккеисты санкт-петербургского СКА нанесли крупное поражение столичному "Спартаку" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

В составе "армейцев" из Северной столицы заброшенными шайбами отличались Лукас Бенгтссон, Йоонас Кемппайнен, Иван Морозов, Евгений Кетов и Антон Бурдасов. Подопечные Валерия Брагина забивали в каждом из периодов.

В параллельном матче казанский "Ак Барс" добился торой победы кряду в "регулярке" КХЛ, на домашнем льду обыграв "Куньлунь". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу казанцев.