На форуме в Давосе Путин сформулировал весь объем мировых проблем

Речь Владимира Путина на форуме в Давосе – это глубочайший анализ ситуации в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 1".

В интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину Песков рассказал, что Путин четко и "впервые так стройно сформулировал весь объем проблем", с которым сталкивается мир.

"Это глубочайший анализ. До сих пор с таким анализом не выступал ни один мировой лидер", – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Что касается реакции, "имеющий уши, да услышит", отметил Песков.