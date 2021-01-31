Речь Путина на Давосском форуме – не предостережение, а попытка докричаться

В речи Путина, с которой он выступил на Давосском форуме, нет никакой конфронтации, это "попытка докричаться до здравого смысла политиков", заявил в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

С мнением, что речь президента России – это предостережение, Песков не согласен. "Это так же, как Мюнхенскую речь президента восприняли в штыки и как некое выступление, исполненное конфронтации", – сказал он в интервью Павлу Зарубину, ведущему программы "Москва. Кремль. Путин".

В этот раз тоже нет никакой конфронтации и никакого предостережения, добавил представитель Кремля.