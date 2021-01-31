РФ надеется, что США не спровоцируют откат ситуации в Афганистане

В Москве рассчитывают, что смена администрации США не приведет к откату в нормализации обстановки в Афганистане. Так в российском МИДе прокомментировали сообщения о намерении Вашингтона пересмотреть подписанное год назад в Дохе соглашение между США и группировкой "Талибан" (запрещена в России).

Данное соглашение разрабатывалось не один месяц, было поддержано Советом Безопасности ООН и создает хорошую основу для прогресса национального примирения в Афганистане, отметили в МИД РФ.

"Его односторонний пересмотр может повлечь нежелательный откат в процессе урегулирования и, как следствие, новый всплеск напряженности в Афганистане", – подчеркивают на Смоленской площади.

Межафганские контакты в Дохе идут сложно, отмечают в МИД: делегации официального Кабула и движения талибов уже почти пять месяцев согласовывают технические вопросы. В ведомстве надеются, что вскоре стороны перейдут к переговорам по существу.

В МИДе не исключают, что новый президент США Джо Байден может внести коррективы в решение предыдущей администрации о выводе из Афганистана американских войск. Комментарий ведомства был дан в связи с 10-летием соглашения России и Афганистана об экономическом сотрудничестве.