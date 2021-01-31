Автомобиль Росгвардии сгорел в центре Москвы

Служебный микроавтобус силовиков сгорел в воскресенье, 31 января, в районе Вознесенского переулка в центре Москвы.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщили "Интерфаксу" в столичном управлении Росгвардии, автомобиль относился к их ведомству. Причиной возгорания стала техническая неисправность. РИА Новости, со ссылкой на источник в экстренных службах, приводит иную версию и утверждает, что транспортное средство подожгли.

Использовал ли эту машину личный состав, задействованный в обеспечении порядка в городе во время несанкционированной акции, не уточняется.