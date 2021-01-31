Устюгов занял четвертое место в спринте на этапе Кубка мира в Швеции

В шведском Фалуне в рамках седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам состоялась спринтерская гонка классическим стилем у мужчин, победу в которой одержал норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо

В финале забега Клебо преодолел дистанцию за две минуты 48,22 секунды. Вторым стал швед Оскар Свенссон (+1,45), а замкнул тройку лидеров норвежец Ховард Солос Теугбель (+2,80).

Россиянин Сергей Устюгов занял четвертое место. Лидер сборной России Александр Большунов не смог пробиться в финал из-за падения во время квалификации.

В соревнования у женщин первенствовала шведская лыжница Линн Сван, ее соотечественница Йонна Сундлинг стала третьей, а вторая строчка осталась за Анамарией Лампич из Словении.