Ретивых завоевал серебро в спринте на шведском этапе Кубка мира

Российский лыжник Глеб Ретивых финишировал вторым в финале спринтерской гонки свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне. Россиянин пропустил вперед себя только Оскара Свенссона из Швеции.

В тройке лучших также оказался итальянский лыжник Федерико Пеллергино. Еще один представитель России Сергей Устюгов, вышедший в финал, занял шестое место.

В соревнованиях у женщин победу в спринте одержала шведка Майя Дальквист. Второе место заняла ее соотечественница Йоханна Хегстрем. Третьей стала американка Джессика Диггинс.