Вновь финн. Ретивых остался без финала спринта из-за столкновения

Российскому лыжнику Глебу Ретивых не удалось выйти в финал спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Швеции. На его пути встал финн Вернери Сухонен, с которым у россиянина произошло столкновение.

На одном из поворотов трассы финн не удержался на ногах, упал, а следовавший рядом с ним Ретивых не успел уклониться от упавшего соперника и также оказался на снегу.

В результате столкновения шедший в числе лидеров гонки Ретивых по итогам гонки занял девятое место и в тандеме с Сергеем Устюговым не смог пробиться в финал спринта.