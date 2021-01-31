Парковочные ограничения в столице снимут к утру понедельника

Ограничения на парковку на центральных улицах Москвы начнут снимать предстоящей ночью, к 6 утра понедельника, 1 февраля, парковка будет снова доступна. Об этом сообщает столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем телеграм-канале.

В воскресенье, 31 января, на некоторых улицах и набережных в центре города припарковаться нельзя. Ограничения введены по требованию полиции и связаны с несогласованной акцией. На данный момент известно, что она уже завершилась.

Кроме того, в столице сняли введенные ранее ограничения на движение наземного транспорта по ряду маршрутов. В штатном режиме сейчас работают и все станции метро.