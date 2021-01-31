Земан попросит вакцину в России, лишь бы в его стране перестали умирать от ковида

Глава Чехии Милош Земан выступил за использование российской вакцины от коронавируса в Чехии. По его словам, "Спутник V" успешно применяют в Венгрии, и если специалисты сочтут нужным, пусть препарат используется и в Чехии.

Чешские эпидемиологи, подчеркнул Земан, в том числе бывший министр здравоохранения Роман Прымула рекомендовали использовать вакцину и добиться наличия препарата в нужном количестве. Именно тогда в стране перестанут умирать от ковида, и ради этого президент готов обратиться за помощью к России, передает "Частота 1".

Ранее сообщалось, что правительство Чехии приняло решение закрыть границы для граждан иностранных государств. Въехать в страну иностранец сможет только в случае крайней необходимости. Причина тому – ухудшение ситуации с коронавирусом. Запрет будет действовать до 15 февраля.