Пересевший в инвалидное кресло Земан готов привиться "Спутником V"

Президент Чехии Милош Земан по рекомендации врачей начал передвигаться в инвалидном кресле. У Земана диагностирована невропатия ног и диабет. В будущем Земан намерен использовать кресло даже на официальных государственных мероприятиях.

76-летний Земан повторно выбран президентом в 2018 году. Он покинет свой пост через 2 года.

Как заявил Земан в интервью сетевому телеканалу газеты Blesk, он согласен привиться российской вакциной против коронавируса "Спутник V". Президент Чехии отметил, что доверяет российскому препарату и просил президента России изыскать возможность поставить в страну партию "Спутника V".

Земан уверен, что препарат из России безопасен и не уступает по качеству препаратам Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Вторым препаратом недавно вакцинировался Земан, пишет ТАСС.

"Десятки специалистов характеризуют "Спутник V" как высокоэффективную вакцину. Других мнений не знаю. Миллионы людей прошли вакцинацию "Спутником V", – заявил чешский лидер.

В Чехии ожидают одобрения российского лекарства в европейском профильном агентстве ЕМА.