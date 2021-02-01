"Роев ручей" в Красноярске возобновляет уроки для школьников

Красноярские школьники смогут вернуться на уроки, которые проводятся в парке флоры и фауны "Роев ручей". Занятия там были временно прекращены из-за эпидемии коронавируса, напоминает ГТРК "Красноярск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Теперь занятия для детей возобновятся. На территории парка традиционно проходят уроки биологии, географии и физкультуры в окружении диких животных. Ведут их специалисты зоопарка: зоологи, биологи и географы. Самое интересное – здесь же на месте можно подкрепить теоретическую часть практическими занятиями.

Также в "Роевом ручье" школьники могут поиграть с собаками. На лето запланировано проведение полевые практики и экспедиции. В образовательной программе в ближайшее время примут участие ученики лицеев №7 и №9, а также школ №34 и №152.