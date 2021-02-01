Шахматы. Карлсен сыграет с претендентом на титул осенью в Дубае

Матч за звание чемпиона мира по шахматам, в котором норвежский обладатель титула Магнус Карслен сыграет с победителем турнира претендентов, пройдет во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае с 24 ноября по 16 декабря 2021 года. Соперник норвежца определится в апреле.

Стоит напомнить, что международная выставка "Экспо-2020" была перенесена по времени на ноябрь-декабрь нынешнего года из-за пандемии коронавируса. Теперь в ее программе – крупнейшее шахматное событие года. "Объединив усилия с командой "Экспо-2020", мы проведем грандиозное мероприятие не только для поклонников шахмат, но и для более широкой аудитории", – сказал глава ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Призовой фонд матча составит 2 млн евро. Соперником действующего чемпиона мира Карлсена станет победитель турнира претендентов, который планируется возобновить в апреле 2021 года. После первой части состязаний, прошедшей в Екатеринбурге, лидируют россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв.