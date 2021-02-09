Шахматы. Дубов сыграет с чемпионом мира Карлсеном

Российский гроссмейстер Даниил Дубов вышел в четвертьфинал шахматного турнира Opera Euro Rapid, проходящий в рамках Champions Chess Tour. В первом раунде плей-офф наш спортсмен сыграет с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Карлсен выиграл круговой турнир 16 ведущих шахматистов мира на турнире, который проходит онлайн, набрав 9,5 очков. Дубов стал восьмым (7,5 очков). Еще два представителя России Ян Непомнящий (7 очков) и Александр Грищук (6,5) заняли, соответственно, 11-е и 14-е место.

Стоит отметить, что не смогли пробиться в плей-офф также опытные американцы Хикару Накамура, Леньер Домингес и китаец Дин Лижэнь. В трех других парах 1/4 финала сыграют: Аниш Гири (Нидерланды) – Теймур Раджабов (Азербайджан), Уэсли Со (США) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Левон Аронян (Армения) – Максим Вашье-Лаграв (Франция).