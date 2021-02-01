Голикова рассказала, сколько людей с ВИЧ живут в России

На сегодня в России живут 1,1 миллиона человек с ВИЧ. Об этом рассказала вице-премьер страны Татьяна Голикова во время заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Голикова отметила, что ВИЧ в настоящее время является одним из самых распространенных инфекционных заболеваний. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

Вице-премьер рассказала, что в минувшем году на 100 тысяч человек в стране показатель новых случаев заболевания составил 40,77. При этом в 2020 году в России показатель смертности от ВИЧ снизился на 4,3 процента.

По словам Голиковой, чаще всего люди с вирусом иммунодефицита умирают от туберкулеза. Средний возраст скончавшихся — 39 лет.

Главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус рассказал, что чаще всего вирусом заражаются путем употребления наркотиков. 63 процента заболевших — мужчины, 37 процентов — женщины.

Ранее сообщалось, что научный центр "Вектор" разработал вакцину, способную формировать антитела к ВИЧ.