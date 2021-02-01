Казахстан вооружается российскими "Буками"

Вооруженные силы Казахстана приобрели российские зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э". Сейчас специалисты компании "Алмаз-Антей" завершают работы по передачи ЗРК заказчикам, сообщает агентство ТАСС.

Как рассказал представитель войск ПВО Республики Асхат Тузерлаев, казахстанские военнослужащие уже провели испытания "Бук-М2Э": подготовили ЗРК к стрельбе, обнаружили учебные цели и уничтожили их.

Бук-М2Э – зенитный ракетный комплекс средней дальности. Максимальный радиус действия ЗРК составляет 45 километров. Однако цели вроде тактических баллистических ракет или крылатых ракет он способен сбить на расстоянии до 20 километров.

Одновременно комплекс может обстреливать до 25 летательных аппаратов.