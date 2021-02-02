Названы побочные эффекты после прививки от коронавируса

Главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения России, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина рассказала, что в первые дни после вакцинации от коронавируса COVID-19 необходимо обратить внимание на гриппоподобные симптомы.

Как пояснила специалист, побочные эффекты обычно сохраняются в течение первых суток после вакцинирования, поэтому нет никаких поводов для опасений.

К гриппоподобным симптомам относятся слабость, небольшая ломота, склонность ко сну, сонливость, подъем температуры, сопровождаемый ознобом.

После вакцинации температура у людей очень редко поднимается выше 39 градусов, отмечает главный терапевт Министерства здравоохранения.

"Мы рекомендуем принять таблетку парацетамола, если температура поднимается выше 38 или чуть ниже, чем 38, но плохо переносится", – цитирует слова Драпкиной РИА Новости.

Врач подчеркнула, что в подобных случаях не надо никуда "бежать за помощью".