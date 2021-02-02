"Звезды на Байкале" засияют 19 февраля

Денис Мацуев рассказал о программе своего фестиваля "Звёзды на Байкале". В этом году он пройдет с 19 по 28 февраля. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск" , выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24"

Участников и гостей фестиваля ждут в Музыкальном театре и филармонии. Среди приглашенных звезд – Александр Сладковский, Юлиан Рахлин, Владислав Хандогий, Томас Бауэр и многие другие.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами зрителей в залах будет 50% от общей заполняемости. Денис Мацуев обратился ко всем музыкантам с благодарностью за то, что они смогли преодолеть непростые процедуры получения разрешения на въезд в страну в нынешних условиях и подстроили свои гастрольные графики под даты фестиваля.

Полная программа фестиваля опубликована в интернете.