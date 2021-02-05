Билеты на фестиваль "Звезды на Байкале" в Иркутске поступили в продажу

На сегодняшний день билеты будут продавать в расчете на 25-процентную заполняемость залов. Возможно, от властей поступит разрешение об увеличении разрешенного количества зрителей – до 50%. Тогда, обещают организаторы, в кассах появятся дополнительные билеты. Диапазон цен – 500-6000 рублей.

Открытие фестиваля 19 февраля. Его бессменный организатор Денис Мацуев и на этот раз пригласил в Иркутск самых известных мировых звёзд классической сцены. В том числе, перед зрителями выступит оркестр Мариинского театра под руководством дирижёра Валерия Гергиева. Кроме того, приедет еще один постоянный участник фестиваля – Владимир Спиваков с коллективом "Виртуозы Москвы".