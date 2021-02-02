Рио-де-Жанейро не будет строить трассу "Формулы-1"

Сан-Паулу продолжит принимать Гран-при Бразилии "Формулы-1". Мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс поручил заморозить строительство трассы. Об этом сообщил глава секретариата города по вопросам окружающей среды Эдуардо Кавальере.

"Мы официально отказываемся от строительства трассы в Рио-де Жанейро в лесной зоне Камбоата", – цитирует Кавальере Reuters.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что Гран-при "Формулы-1" будет проводиться в Рио-де-Жанейро с 2020 года. Для этого построят новую гоночную трассу.

Однако защитники окружающей среды выступили против строительства. Среди них оказался даже многократный чемпион Льюис Хэмилтон.