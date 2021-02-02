На Ставрополье местные жители угрожали ножом и ограбили 83-летнего пенсионера

В Ессентуках задержаны молодые люди, напавшие на пенсионера и ограбившие его, сообщает ГТРК "Ставрополье" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Следствие выяснило, что фигурантами дела стали местные жители. Они пробрались в дом 83-летнего пенсионера и, приставив ему нож к горлу, стали требовать отдать им деньги. В итоге запуганный и травмированный пенсионер не смог противиться преступникам. Злоумышленники забрали у пожилого жителя Ессентуков 80 тысяч рублей и скрылись. Пострадавший сам обратился за помощью к правоохранительным органам.

Полицейским удалось выйти на след преступников, грабители были задержаны. В отделе МВД они сознались в содеянном. Против них возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".