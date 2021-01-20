В Костромской области нашли убийц, ограбивших пенсионеров

В Костромской области полицейские вместе со следователями раскрыли убийства, совершенные около года назад.

По информации Следственного комитета РФ, в декабре 2019, преступники ворвались в частный дом в деревне Дуново и убили 89-летнего старика. Их добычей стали вещи покойного и 1 тысяча 200 рублей.

Тело убийцы выкинули в канаву — скелетированные останки жертвы позже обнаружили следователи.

Месяц спустя подозреваемые совершили аналогичное убийство в деревне Лаврово, расположенной неподалеку от Дуново в Нерехтском районе.

В этот раз жертвой стал 70-летний пенсионер, тоже проживающий в частном доме. Преступники проникли в его жилище, убили старика, взяли его вещи и около полутора тысяч рублей, а затем скрылись, оставив тело в доме.

Подозреваемые оказались судимыми ранее местными жителями 40 и 45 летнего возраста. Один из них уже отбывает заключение за хищение чужого имущества, второй задержан.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.