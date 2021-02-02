"Блестяще!": у белгородца дома нашли оружейную мастерскую и марихуану

Пистолет-пулемет образца 1951 года, карабин "Маузер", пистолет и более 700 патронов различного калибра и 19 банок с порохом, а также 20 граммов марихуаны изъяли у 41-летнего жителя Белгородской области. Отрицать свою причастность к коллекционированию и стрельбе из оружия он не стал, более того, у него с правоохранителями состоялся потрясающий диалог.

- Как вы были задержаны?

- Блестяще!

- А что за ружья у вас стоят здесь?

- Мои.

- Зарегистрированы?

- Нет.

- Почему?

- Ну, так получилось.

Все оружие было боевым, сам владелец утверждал, что довел его до ума для стрельбы в развлекательных целях. А вот о происхождении марихуаны мужчина промолчал.

В итоге на жителя поселка Октябрьский Белгородского района завели сразу четыре уголовных дела: за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов, изготовление оружия и хранение наркотических средств.

Фраза "Блестяще!" стала мемом после задержания летом 2015 года на юге Москвы члена этнической группировки, который утверждал, что попросту катался по Москве. Он же заявил оперативникам, что побывал в Музей космонавтики, который привел его в восторг.