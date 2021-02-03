Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено окончательное обвинение по трем статья Уголовного Кодекса: "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом", "Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление" и "Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой". Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Установить причастность Фургала к ряду событий удалось во время расследования преступлений, которые долгое время оставались нераскрытыми.

Так, следователи выяснили, что в 2004-2005 годах Фургал был организатором преступной группы, на счету которой убийства Евгения Зори, Олега Булатова, а также попытка убийства Александра Смольского. Мотивами преступлений стало желание устранить конкурентов для продвижения собственных коммерческих интересов. Так, от Смольского Фургал и его компаньон Мистрюков требовали снижения закупочных цен на металлолом. Когда бизнесмен отказался сделать это, в гараж, где он находился, были брошены две гранаты. Только случайно Смольскому удалось выжить, после чего он выполнил требование о снижении цен. Поводом для устранения Евгения Зори стали судебные тяжбы по поводу спорного имущества.

После убийства предпринимателя Евгения Зори Фургал и его деловые партнеры – Николай Мистрюков и Олег Булатов – задерживались в качестве подозреваемых, однако дело в отношении них было прекращено из-за недостаточности доказательств.

Через некоторое время Олег Булатов тоже был убит, так как Фургал и Мистрюков опасались, что он может дать показания против них.

Фургала задержали 9 июня 2020 года в Хабаровске и доставили в Москву, где он был арестован. Сейчас находится в столичном СИЗО "Лефортово".