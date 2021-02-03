Родственники подозреваемого превратили судебное заседание в цирк

Задержанный по обвинению в домашнем насилии 27-летний американец устроил переполох в суде – он попытался атаковать судью, который заключил его под стражу. В этот момент подтянулись родственники подозреваемого, и заседание превратилось в цирковое шоу.

Сидни Ньюсом из Миссисипи очутился в обители Фемиды в округе Пайк днем 7 января. Поддержать его пришли мать и младший брат, которые, очевидно, рассчитывали на освобождение родственника прямо в зале, но этого не произошло.

Раздосадованный Ньюсом немного покружил по залу, а затем, несмотря на противодействие блюстителя порядка, схватил со стола судьи пачку бумаг и метнул ему в лицо. Тем же "маршрутом" проследовал и мобильный телефон.

Мать в знак поддержки закованного в наручники сына пустилась в своеобразный пляс, а его брат сначала удерживал родительницу от необдуманных действий, а затем и сам сцепился с судебными приставами.

В результате Ньюсом по сей день находится под стражей, более того, вскоре ему будут предъявлены дополнительные обвинения в неуважении к суду.