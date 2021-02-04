Башкирский школьник создает снежный грузовик в натуральную величину

Необычное увлечение у подростка из села Агиртамак Туймазинского района в Башкирии. Как передает ГТРК "Башкортостан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", школьник лепит из снега грузовик в натуральную величину.

Мальчик трудится над своей скульптурой уже второй месяц. Дефицита в материале нет, так что Данил упорно совершенствует свое снежное транспортное средство. Как рассказал подросток местному изданию, в будущем он мечтает стать водителем. А пока за руль настоящей машины ему рано, можно создать автомобиль из снега.

Данил работает один, но его грузовик уже хорошо заметен с трассы. Так что водители всегда приветственно сигналят школьнику.